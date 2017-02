Erfolgloser Überfall mit Teppichmesser

Am Freitagabend gegen 21.15 Uhr kam ein Mann in ein Pizza-Restaurant in Beggen und forderte mehrere Mitarbeiter dazu auf, ihm den Kasseninhalt auszuhändigen. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, zückte er ein Teppichmesser.

Die Mitarbeiter des Restaurants zeigten sich von der Drohung aber unbeeindruckt und ließen sich nicht einschüchtern. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht in Richtung Stadtzentrum.