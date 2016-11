Diebe klauen Alkohol und Zigaretten

In Differdingen hatten es Einbrecher auf Alkohol und Zigaretten abgesehen. Sie sind am Wochenende in eine Disko in Differdingen eingebrochen und haben dort den Zigarettenautomaten aufgebrochen. Bevor sie die Flucht ergriffen, haben sie noch einige alkoholische Getränke eingepackt.

Am Montag hatte es ein Dieb in einem Einkaufszentrum in Bartringen ebenfalls auf Alkohol abgesehen. An der Kasse zahlte er ein Softgetränk und schmuggelte dabei drei Sektflaschen hinaus. Ein Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl und alarmierte die Polizei.