Ein Missverständnis und zuviel Alkohol

Die Polizeibeamten bemerkten am Sonntag kurz nach 23.00 Uhr ein Fahrzeug, das auf der Beschleunigungsspur Ingeldorf in Richtung "Friddhaf" auf der B7 stand. Die Fahrerin des Wagens hielt an, weil sie ein Telefonat führte. Ein weiterer Fahrer näherte sich der Stelle, bemerkte den Polizeiwagen und hielt an.

Die Beamten machten dem Fahrer Handzeichen, er könne weiterfahren. Doch dieser verstand offenbar nur Bahnhof. Um das Missverständnis aufzuklären, stiegen die Beamten aus dem Dienstwagen und bemerkten, dass der Fahrer Alkohol konsumiert hatte. Eine Test ergab, dass der zulässige Höchstwert deutlich überschritten wurde. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben.

In der rue de Luxembourg in Steinfort hatte ein Autofahrer am frühen Montagmorgen eine Straßenlaterne, ein Verkehrsschild und einen Blumenkübel auf seiner Fahrt übersehen. Anschließend stellte er seinen Wagen vor einer Werkstatt ab. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Diese traf Fahrer und Beifahrer wenig später im Wagen vor der Werkstatt an. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Führerschein musste eingezogen werden.

Auf der CR176 in Rodange fiel der Polizeistreife ein Auto auf, das in einer Einbuchtung mit eingeschaltetem Licht und laufendem Motor parkte. Das Fahrzeug bewegte sich und hielt wieder an. Dann öffnete sich die Fahrertür. Eine junge Frau stieg aus und huschte zur Beifahrerseite.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau keinen Führerschein besaß. Der Beifahrer gab sich ahnungslos.