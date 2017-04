Ist Arian Saraie in Luxemburg?

Arian Saraie (23) wird seit dem 9. November 2015 in Wien (A) vermisst. Er ist Autist und auf fremde Hilfe angewiesen. Da er sich oft in Bahnhöfen aufhält und gerne Zug fährt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einem anderen europäischen Land aufhält, meldet das Bundeskriminalamt Österreich.

Arian Saraie ist 185 cm groß, sehr schlank, hat braune Augen, braunes, kurzes Haar. Er hat eine geistige Beeinträchtigung (Autist) und spricht deutsch und persisch.