Acht Verletzte in zweieinhalb Stunden

Dieser endete ohne Personenschaden, wie dem Bericht der 112-Leitstelle zu entnehmen ist. Zwei Verletzte gab es dagegen bei einem Unfall zwischen einem PKW und einem LKW in Hollerich, beim Zusammenstoß zweier PKW in Marnach und ebenfalls bei einem Unfall mit zwei Autos in Diekirch.

Eine verletzte Person gab es in Luxemburg-Gare, wo ein Auto in eine Verkehrsampel stieß, sowie in Capellen, wo zwei PKW nicht aneinander vorbei kamen.