Es war wieder so einiges los

Nachdem ein Autofahrer in der rue du canal in Esch/Alzette die Vorfahrt im Kreisverkehr ignorierte und ohne zu bremsen in den Kreisel hineinfuhr, stoppte ein Streifenwagen das Auto. Gegen den Fahrer, der unter Alkoholeinfluss stand, lag ein Fahrverbot vor. Die anderen Insassen versuchten noch, verbotene Waffen (Pfefferspray und Schlagstock) zu verstecken. Des Weiteren wurden im Auto kleine Mengen an Marihuana gefunden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden Auto, Drogen und Waffen beschlagnahmt.

Auf der Strecke zwischen Livingen und Petingen war den Beamten während einer Streifenfahrt ein Auto ins Auge gefallen, das mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Als die Polizei dann den Autofahrer zum Stoppen bat, fiel ihnen auf, dass der Fahrer betrunken war. Ein Protokoll wurde erstellt.

In Reckingen/Mess kam ein Auto ins Schleudern und rammte fast in das entgegenkommende Polizeiauto. Aufgrunddessen führten die Beamten eine Kontrolle beim jungen Autofahrer durch. Es stellte sich heraus, dass der Automobilist unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein wurde noch vor Ort dem Autofahrer entzogen.