Freddy wurde gestohlen

Da staunte die Polizei nicht schlecht, als am Dienstagnachmittag eine Frau den Diebstahl eines Chamäleons meldete. Es handelte sich bei der Klägerin um eine Angestellte des Schmetterlingsgartens in Grevenmacher, das Zuhause des Tiers.

Freddy, so der Name des Reptils, ist 15 Zentimeter lang. Er gehört der Unterkategorie der Pantherchamäleons an. Wahrscheinlich wurde er über das Wochenende aus seinem tropischen Terrarium gestohlen.

Der Dieb könnte allerdings unbewusst Freddys Tod herbeiführen. Das Chamäleon überlebt nicht lange, wenn es sich nicht in seiner gewohnten Umgebung befindet. Deshalb muss es schleunigst zurückgebracht werden.