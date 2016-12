Jugendliche beim Kiffen erwischt

Kurz vor zehn Uhr am Dienstagabend ging in der rue Tattenberg in Düdelingen ein Zeuge an einem Auto vorbei und roch Marihuana und rief die Polizei. Im Wagen saßen drei junge Menschen und ein Hund, berichtet die Polizei am Mittwoch.

Die drei schwiegen sich darüber aus, was sie auf dem Parkplatz machen würden, bis die Beamten nach "einem möglichen Drogenbesitz" fragten. Einer der Jugendlichen rückte freiwillig eine geringe Menge Gras heraus, ein zweiter Kumpel machte es ihm nach. Bei der anschließenden Fahrzeugdurchsuchung fanden die Polizisten "Drogenutensilien" im Kofferraum. Der Einsatz endete mit einer Anzeige für die Jugendlichen.