Vorsicht vor diesem Mann

Nachdem der Ire in der Schweiz mehr als 25 Opfer mit seiner Masche um ihr Geld brachte, war er Anfang Oktober in Deutschland unterwegs. Nun treibt "John Moloneyer" sein Unwesen in Belgien und Luxemburg.

Augenzeugen berichteten der Schweizer Zeitung, dass der Mann am 19. Oktober auf einer Raststätte nahe Brüssel gesehen wurdei. "John Moloney wirkte sehr vertrauenswürdig und bat uns um Hilfe. Während meine Frau und ich überlegten, ob wir ihm Geld geben sollten oder nicht, zog er sich eine VW-Jacke über. Das wirkte glaubwürdig. Also gaben wir ihm 90 Euro."

Noch am selben Tag war der Ire in Luxemburg. Auf der Aire de Berchem erleichterte er einen Mann um 120. Einen Tag später gab es einen ähnlichen Betrugsversuch auf dem Ikea-Parkplatz in Sterpenich.

Am 21. Oktober hielt sich der Mann erneut auf der Aire de Berchem auf. Dabei zockte er einer Belgierin 15 Euro ab. Am Sonntag, 23. Oktober schlug der Mann erneut auf der Raststätte zu. Die Opfer meldeten sich bei der Polizei. Die ermittelt in dem Fall.