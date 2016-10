Nach Feuer in Trierer Jugendamt: mutmaßliche Brandstifter gefasst

Einer habe sich gestellt, der andere sei in seiner Wohnung festgenommen worden. Gegen beide erging Haftbefehl, der für den 16-Jährigen aber gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Nach Angaben der Polizei hatten zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Tat beigetragen, die in der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober begangen worden war. Wie die Verdächtigen zu den Vorwürfen stehen und welches Motiv sie hatten, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen.

Bei dem Brand waren nach Angaben der Stadt Trier im dritten Stock des Rathauses sechs Büros zerstört worden. Insgesamt seien rund 20 Räume nicht nutzbar, hatte es geheißen. In den Büros des Jugendamtes seien rund 250 Akten vernichtet worden - etwa ein Drittel der laufenden Fälle.

Die Unbekannten hatten zudem in mehreren Büros Gegenstände entwendet und Farbschmierereien an den Wänden hinterlassen. Weil an der Hinterwand des Gebäudes ein Gerüst stand, gab es den Verdacht, dass der oder die Täter darüber in das Gebäude eingedrungen waren.