Schlangenlinien, Unfall und drei Fahrverbote

In der route de Longwy in Schouweiler und der route de Luxembourg in Dippach wurden bei einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Alkoholkontrolle zwei Fahrer kontrolliert, die unter starkem Alkoholeinfluss standen.

In der rue d'Audun in Esch/Alzette fiel Polizisten ein Autofahrer auf, der seinen Wagen in Schlangenlinien steuerte. Der Alkoholtest beim Mann verlief positiv.

Am Kreisverkehr Raemerich, erneut in Esch/Alzette verlor ein betrunkener Fahrer die Kontrolle über sein Auto und baute einen Unfall. Der Wagen hat nur noch Schrottwert.

In der Antesgaass in Wintringen erkannten Polizisten einen Autofahrer, von dem sie wussten, dass er keinen Führerschein besass. Weil er trotzdem fuhr, wurde der Mann kontrolliert. Er stand unter starkem Alkoholeinfluss. Wie die Polizei mitteilt, liegen gegen den Mann bereits insgesamt drei Fahrverbote vor, zwei davon reichen bis 2020 bzw. 2023. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurde das Auto des Mannes beschlagnahmt.

Zwischen Eisenborn und Imbringen meldete ein Zeuge der Polizei einen Wagen, der in Schlangelinien und durch den Strassengraben fuhr. In Larochette konnten die Beamten das Auto anhalten. Der Fahrer stand unter starkem Alkoholeinfluss.

In der rue Paul Eyschen in Mullendorf war es dann eine Fahrerin, die ihren Wagen in Schlangenliniensteuerte. Auch sie stand unter starkem Alkoholeinfluss.