Mord in Leudelingen?

Am Donnerstagmorgen fand ein Förster in Leudelingen eine Leiche im Wald. Nun hat "Wort.lu" berichtet, der Mann sei ermordet worden. Die Staatsanwaltschaft bestätigte die Information. Die Autopsie habe ergeben, dass der junge Mann an einem "gewaltsamen Tod" gestorben sei.

Die Ermittlungen seien am Laufen, würden sich jedoch als schwer herausstellen, weil noch nicht gewusst ist, um wen es sich dem Toten handelt.