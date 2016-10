Mit Segelflugzeug abgestürzt

Am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr ist ein luxemburgisches Segelflugzeug in Idar-Oberstein abgestürzt. Dies meldet die regionale Internetzeitung "Input aktuell". Das Flugzeug sei mit einem Schleppflugzeug vom Flugplatz Göttschied in die Luft gezogen, als aus bisher ungeklärter Ursache eine Tragfläche abgebrochen sei.

Dem Piloten des Segelflugzeugs sei es noch gelungen, den Notfallschirm zu betätigen, bevor das Flugzeug in 20 Metern Höhe auf einem Baum landete, heißt es bei Input aktuell.

Die Rettungsarbeiten hätten sich wegen der Begebenheit der Örtlichkeiten als schwierig erwiesen.

Der 50-jährige Luxemburger habe schlussendlich aber unverletzt gerettet werden können.