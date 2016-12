Drei von 323

Die Mehrheit fährt nüchtern, so könnte man das Ergebnis der Alkoholkontrollen, welche die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Mittwochabend in Pommerloch, der Nocher-Straße und in Wiltz durchführte.

Insgesamt 323 Fahrer mussten sich einem Alkoholtest unterziehen. In sechs Fällen war der Test positiv, vier Autofahrer mussten eine gebührenpflichtige Verwarnung sofort zahlen. Drei Führerscheine wurden noch an Ort und Stelle eingezogen.