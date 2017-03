Schwere Gegenwehr bei Festnahme

Eine Polizeistreife konnte am Freitag in der avenue de la libération im Bahnhofsviertel einen Drogendeal beobachten. Zwei Personen wollten Kokain bei einem Dealer kaufen. Als die Polizei die Personen festnehmen wollte, kam es zu einem Handgemenge, bei dem einer der Beamten leicht verletzt wurde.

Die Untersuchung ergab weitere Zusammenhänge, worauf eine Hausdurchsuchung in einer Kneipe mithilfe eines Drogenspürhundes durchgeführt wurde. Bei der Aktion wurden mehrere Telefone, Drogengeld, sowie eine geringe Menge Kokain beschlagnahmt. Der Dealer und der Vermittler wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete ihre Verhaftung an. Das teilte die Polizei am Montag mit.