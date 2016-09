Ab durch die Hecke

Gegen drei Uhr wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag die Hecke eines Mannes in Heinerscheid umgefahren. Der Besitzer der Hecke wurde von seinem Nachbarn über den Vorfall informiert. Letzterer hatte auch gesehen in welche Richtung das Auto geflüchtet ist.

Der Täter hatte allerdings Spuren auf dem Tatort hinterlassen. Die Polizei konnte vor Ort kleine Autoteile finden. Weit war er nicht gekommen. Er war, wie vom Nachbarn beobachtet, in einen Waldweg hineingefahren. Dort fand die Polizei ihn auch.

Der Fahrer hatte getrunken. Der Beifahrer wurde ebenfalls kontrolliert. Neben dem Auto lag auch ein Tütchen Marihuana. Nach etwas hin und her gestand der Fahrer schlussendlich dass es seins war. Er hatte es aus dem Fenster geworfen.

Den Vorfall mit der Hecke erklärte er mit einer guten Tat: Eine Katze sei ihm vor das Auto gefahren und er habe ausweichen wollen, so die Aussage. Der Führerschein wurde vor Ort eingezogen.