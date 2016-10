Geld aus der Kasse und dem Portemonnaie weg

Der Trick ist nicht neu, die Gauner nutzen ihn gern immer wieder: So auch am Samstag gegen 12 Uhr als ein Mann in ein Blumengeschäft ging und die Verkäuferin bat, mit ihm zu den Blumen draußen hinaus zu gehen und zu beraten.

Das nutzte ein zweiter Unbekannter aus und schlich sich in den Laden. Dort räumte er die Kasse und das Portemonnaie der Verkäuferin aus. Samt Beute machte er sich über einen Hinterhof aus dem Staub.

Sein Komplize sagte, er habe sich entschieden und wolle nur kurz Geld aus dem Auto holen, das er dort angeblich vergessen hatte. Der Mann setzte sich in den Wagen – ein silberfarbener Opel Vectra – und fuhr davon.

Die Kassiererin bemerkte den Diebstahl und lief sofort hinaus, doch sie konnte nur sehen, wie der Mann sich aus dem Staub machte. Die Polizei hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Das Autokennzeichen ist jedoch nicht bekannt.