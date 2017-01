In der Nacht vom 6. zum 7. Januar hatte es in einem Mehrfamilienhaus in Goebelsmühle gebrannt. Die Einsatzkräfte gelangten ins Schlafzimmer der Wohnung, in der es zu einer starken Brandentwicklung gekommen war. Der Raum war komplett durch Ruß geschwärzt, auf dem Doppelbett wurde eine verbrannte Matratze gefunden.

In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte die Bewohnerin und einen Bekannten. Die Frau wies Verbrennungen am Körper und der Mann starke Rußspuren auf. Nun nährt sich ein schlimmer Verdacht: Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann versucht hatte, dass Bett anzuzünden, während die Frau darin lag.

Die Kriminalpolizei wurde mit weiteren Ermittlungen und einer Tatortuntersuchung beauftragt. Der Mann wurde festgenommen und dem Untersuchungsrichter in Diekirch vorgeführt.

Die verletzte Frau wurde nach einer ersten Behandlung im Krankenhaus in eine Spezialklinik für Verbrennungsopfer gebracht.