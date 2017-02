Suchaktion mit glücklichem Ende

Bange Stunden musste die Familie eines älteren Mannes aus Heiderscheid am Freitag durchmachen. Der Mann, der wegen Orientierungsschwierigkeiten nicht mehr nach Hause zurück gekehrt war, nachdem er das Haus am Mittag verlassen hatte, wurde in den Abendstunden als vermisst bei der Polizei gemeldet.

Die Polizei aus Diekirch organisierte daraufhin eine grössere Suchaktion, an welcher sich mehrere Patrouillen, Hundeführer und Protex, lokale Feuerwehr und Croix Rouge beteiligten.

Gegen 22.40 Uhr fand der Suchtrupp den Mann in Merscheid. Bis auf eine leichte Unterkühlung ging es ihm den Umständen entsprechend gut.