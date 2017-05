Ein Toter und viele offene Fragen

Was passierte am Sonntag vor dem CHL? Laut Polizeimeldung wurde eine "leblose Person" gefunden. Die Ärzte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. So die offizielle Version. Wie das Luxemburger Wort am Montag meldete, handelte es sich bei dem Toten mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Drogensüchtigen.

Was die Polizei allerdings verschwieg, ist, dass sie schon am Sonntagmorgen beim CHL im Einsatz war. Polizisten wurden gerufen, da ein junger Mann mit einer Tüte gefüllt mit Essen und Bier auf der Bushaltestelle "Kannerklinik" beim Krankenhaus lag. Laut Zeugenaussagen war der Mann in sehr schlechter Verfassung. Auf Nachfrage hin bestätigte die Polizei den Einsatz: "Unsere Leute waren vor Ort und haben die Identität des Mannes kontrolliert. Da alles in Ordnung war, sind sie wieder fortgefahren".

Vier Stunden später wird ein Mann keine 200 Meter weiter tot auf der zweiten Bushaltestelle des Krankenhauses gefunden, dem "Arrêt Centre Hospitalier". Es wurden "Einsatzfehler" am Sonntag gemacht, heißt es hinter vorgehaltener Hand aus Polizeikreisen.

Die Polizei spricht gegenüber dem Tageblatt von zwei verschiedenen Personen. Nur hatte der CHL am Sonntag keinen Dienst. In der Nähe der beiden Bushaltestellen wohnen fast keine Menschen. Wegen der laufenden Ermittlungen gibt es eine Nachrichtensperre.

Auch im CHL verweist man auf die ärztliche Schweigepflicht. Man könne keine Details preisgeben. Die Identität oder sogar das Aussehen des Mannes bleibt also ein Geheimnis.