Fahrer steigt aus und verprügelt Hintermann

Kurz nach 3:00 Uhr am Samstagmorgen fährt der Fahrer eines Sportwagens in der route d'Arlon Schlangenlinie. Der Hintermann setzt seine Lichthupe ein um den Fahrer auf seine riskante Fahrweise aufmerksam zu machen. Doch dieser interpretierte die Warnung als Aggression.

Er stoppt seinen Sportwagen und steigt aus. Er läuft um den Wagen seines Hintermannes und beschädigt dabei einen Außenspiegel und den Heckscheibenwischer. Der Hintermann lässt sich das nicht gefallen und steigt ebenfalls aus dem Wagen. Der Sportwagenfahrer schlägt ihm ins Gesicht. Dann ergreift er die Flucht in Richtung Stadtzentrum. Die Polizei ermittelt.

Auf der Strecke Gilsdorf in Richtung Diekirch verliert am Freitagabend ein Autofahrer kurz hinter der Ortsausfahrt Gilsdorf in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug kommt von der Straße ab, überschlägt sich und bleibt mitten auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Fahrer und Beifahrer werden verletzt. Beim Fahrer wurde ein zu hoher Alkoholeinfluss festgestellt, sein Führerschein wurde eingezogen.

In Nothum (CR318), Esch-sur-Sûre (N27) und Goebelsmühle (N27) kontrolliert die Polizei am Freitagabend 118 Autofahrer auf Alkohol. Drei hatten zu viel getrunken und mussten eine Strafe bezahlen. Niemand musste seinen Führerschein abgeben.

Strafanzeigen wegen zu hohen Alkoholkonsums wurden an Autofahrer in Differdange, Esch/Alzette und Bettemburg verteilt. Die mussten jeweils ihren Führerschein abgeben.