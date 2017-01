Falscher Tourist aus Dubai

Immer wieder schaffen es Betrüger bei Bezahlvorgängen den Kassierern Geld zu entwenden. So auch in diesem Fall in Hoscheid-Dickt. Laut Polizei-Bericht betraten zwei Männer die Tankstelle um scheinbar Ware von geringem Wert zu kaufen. An der Kasse gab sich der Käufer als Tourist aus Dubai aus und teilte der Kassiererin mit, dass er an luxemburgischen Geldscheinen Interesse habe.

Gleichzeitig verwickelte der zweite Mann den anderen Kassierer ebenfalls in ein Gespräch. Das Vorhaben der Männer war darauf bedacht mehr Geld ausgehändigt zu bekommen als eingezahlt wurde. Beim anschließenden Schichtwechsel wurde dann festgestellt, dass Geld in der Kasse fehlte.