Wenn das Auto nicht durch die Gasse passt...

Ein Lastkraftwagenfahrer sollte Material in Bettemburg ausladen und wollte sein Gefährt abstellen. Deswegen fuhr er rückwärts in die Freschengaas, um anschließend wieder nach vorne in die Rue du Pont zu steuern. In dem Moment wollte ein entgegenkommendes Fahrzeug ebenfalls in die Gasse einfahren. Der Autofahrer bemerkte, laut Angaben der Polizei, zwar die Enge der Gasse, glaubte aber sich noch vorbeischlängeln zu können. Als er beschleunigte, schrammte der Unfallfahrer die Mauer.

Statt sich über sich selbst zu ärgern, glaubte der Autofahrer, dass das zerschrammte Auto allein auf die Kappe des Lkw-Fahrers ginge. Deswegen kam es zu einem heftigen Wortgefecht, woraufhin der Lieferant die Polizei verständigte. Vor Ort wurde von den Beamten dann festgestellt, dass der Unfallverursacher unter starkem Alkoholeinfluss stand. Der zulässige Höchstwert wurde beim Atemlufttest über das Doppelte überschritten und der Lappen war weg.