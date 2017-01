Langwierige Obduktion der toten Teenager

"Das können noch Tage sein - das ist nicht absehbar", sagte ein Sprecher der deutschen Polizei am Dienstagmorgen. "Das sind komplizierte Testverfahren, die da angewendet werden."

Die jungen Leute hatten in einer abgelegenen Gartenlaube am Samstag eine Party gefeiert. Am Folgetag hatte der Vater eines Geschwisterpaares seine Tochter, seinen Sohn sowie vier weitere junge Männer im Gartenhäuschen im Landkreis Main-Spessart gefunden. Er hatte sich Sorgen gemacht, weil er nach der Feier von seinen Kindern nichts gehört hatte.

Hinweise, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten, gab es den Ermittlern zufolge zunächst nicht. In der Hütte befand sich nach Polizeiangaben ein Holzofen, der während der Feier in Betrieb war. Ob dieser den Tod der sechs jungen Menschen verursacht hat, blieb zunächst offen. Zum laufenden Ermittlungsverfahrens werde die Polizei keine Zwischenstände herausgeben. Erst, wenn es tatsächlich Klarheit über die Todesursache gebe, werde die Öffentlichkeit informiert.