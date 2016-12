Fahrer schwer verletzt

Schwerer Unfall am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr zwischen Redingen/Attert und Ell: Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, streifte mit der Beifahrerseite einen Baum, bevor er anschließend mit einem weiteren Baum auf der anderen Straßenseite kollidierte.

Durch den Aufprall wurde der Mann in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt, berichtete der Polizei am späten Mittwochnachmittag. Bevor er in eine Klinik kam, wurde der Mann zunächst notärztlich erstversorgt. Auch der Rettungshubschrauber aus Ettelbrück war im Einsatz vor Ort. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Strecke vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt.