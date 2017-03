Fliegende Fäuste im Flüchtlingsheim

Fliegende Fäuste am Montagabend in einem Flüchtlingsheim in Strassen. Es ging um ein verschwundenes Handy. Zwei Männer wurden von einem anderen Flüchtling auf das vermisste Gerät angesprochen und rasteten aus. Es folgten Handgreiflichkeiten, fliegende Fäuste und eine Bedrohung mit dem Messer.

Einer der Angreifer konnte vom Sicherheitspersonal nis zum Eintreffen der Polizei in Schach gehalten werden. Dem zweiten Angreifer gelang die Flucht. Das Opfer musste wegen seiner leichten Verletzungen und der Täter wegen seines alkoholisierten Zustandes ins Krankenhaus gebracht werden.

Das vermisste Handy wurde im Zimmer der Angreifer gefunden.