Mann mit Messer verletzt

Am frühen Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr kam es zu einem Streit in einer Gaststätte in der hauptstädtischen rue de Hollerich. Mehrere Personen waren an der Rangelei beteiligt. Bei dieser Auseinandersetzung zückte ein Gast ein Messer und verletzte damit einen der Beteiligten am Hals.

Der Haupttäter konnte von der Polizei festgenommen werden. Der Verletzte musste ins Krankenhaus gebracht werden.