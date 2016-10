Moderne Ermittlungsmethoden

Eine Frau hielt im Zentrum von Luxemburg-Stadt eine Polizeipatrouille an und berichtete, dass gerade eben zwei Männer ihr Handy entwendet haben. Der Frau gelang es, zusammen mit ihren vier Freundinnen, das gestohlene Iphone zu lokalisieren.

Die Täter konnten auf der Place de Paris ausfindig gemacht werden: Beide wurden in Handschellen abgeführt und zur Dienststelle gebracht.

Dort wurde festgestellt, dass sich die beiden Personen illegal in Luxemburg aufhalten. Auf Anordnung des Außenministeriums wurden die beiden in die Abschiebehaft in das Centre de Rétention gebracht.