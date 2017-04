Erneut brutaler Angriff auf Autofahrer

Am frühen Montagmorgen wurde ein Autofahrer zwischen den deutschen Ortschaften Wincheringen und Palzem an der luxemburgischen Grenze unter einem Vorwand von einer Frau angehalten, unmittelbar von einem Mann angegriffen, zusammengeschlagen und ausgeraubt. Die Täter flüchteten unerkannt. Gibt es einen Tatzusammenhang zu einem ähnlichen Fall im benachbarten Luxemburg ( ►Link )? Dieser Frage geht nun das Polizeipräsidium Trier nach.

Gegen 6.15 Uhr befuhr der 29-jährige Autofahrer mit seinem silberfarbenen Suzuki Swift mit schwarzen Zierstreifen und Trierer Kennzeichen die B 419 von Wincheringen kommend in Richtung Palzem. In Höhe des Parkplatzes „Wehr“ erblickte er eine Frau, die wie Hilfe suchend in seine Richtung gestikulierte. Der Mann fuhr auf den Parkplatz und wurde von der Frau, unter dem Vorwand einer Notlage, in einer für ihn nicht verständlichen Sprache zu einem nahegelegenen Waldweg gelotst.

Hier erkannte das spätere Opfer ein weißes Fahrzeug, vermutlich einen Peugeot Kombi, und vermutete eine Panne. In diesem Augenblick wurde der Geschädigte von einem Mann angesprungen, zusammengeschlagen und getreten. Hierbei forderte der Täter nachdrücklich nach Geld, worauf das Opfer sein Portemonnaie aushändigte. Nach einem weiteren Faustschlag an den Kopf wurde der Geschädigte bewusstlos, während seine Peiniger flüchteten. Nachdem Zeugen das Opfer gefunden hatten, wurde der 29-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert.

- Frau: ca. 18 – 22 Jahre alt – sehr jung – vermutlich schwarz gefärbte Haare , mit blondem Haaransatz, ca. 160 – 165 cm groß, schwarzer Rock und schwarze Jacke.

- Mann: größer als die Frau, etwa 30 Jahre alt, schwarzer gepflegter Bart, schwarze, kurze Haare, beige- bis ockerfarbene Hose.

- Der weiße Peugeot trug ein ausländisches Kennzeichen, ähnlich eines deutschen, mit schwarzen Buchstaben und Zahlen auf weißem Untergrund.

Die unmittelbar eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Besondere Brisanz erhält der Fall vor dem Hintergrund, dass der Polizei im luxemburgischen Grevenmacher im März einen Überfall mit ähnlicher Vorgehensweise angezeigt wurde.

Am 18. März kurz nach 5 Uhr wurde hier zwischen den Ortschaften Ehnen und Lenningen – dem gestrigen Tatort auf Luxemburger Seite fast gegenüberliegend – ein Motorradfahrer überfallen. Auch dieser wurde von einer Frau angehalten, unter der Legende eines Notfalls von der Straße geleitet und abseits von einem Mann überfallen und ausgeraubt. Die Personen- und Fahrzeugbeschreibungen sind ähnlich der gestrigen. Daher schließt die Polizei einen Tatzusammenhang nicht aus.

Die Polizei Trier sucht Zeugen, auch zum Vorfall im März auf Luxemburger Seite. Diese werden dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen unter der Nummer 0049 651 9779 2290.