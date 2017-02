Mehrere Autos in der Hauptstadt beschädigt

Sieben Autobesitzer in Luxemburg-Merl staunten am Sonntagmorgen nicht schlecht, als sie bemerkten, dass ihre Wagen in der Nacht beschädigt worden sind. Die Polizei gibt den Zeitraum zwischen 1.30 und 9.30 Uhr als Tatzeit an.

Abgerissene Wischer, ein abgebrochener Mercedes-Stern und entwendete Kennzeichen wurden gemeldet. Die Polizei bittet Zeugen unter der Nummer 113 um Hilfe.

Eingebrochen wurde zudem in Autos in der rue de Vianden und in der Avenue du 10 Septembre. Aufgebrochen wurden weitere Wagen in der rue Laurent Menager, der rue Charlemagne und der rue des Trois Glands..