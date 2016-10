Erst Unfall unter Alkoholeinfluss, dann pöbeln

Als die Beamten am Unfallort eintrafen standen die vier Insassen des verunfallten Fahrzeuges daneben. Auf Grund von zu hoher Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss hatte der Fahrer im Kreisverkehr die Kontrolle verloren. Er überfuhr einen Bordstein um auf einem Verkersschild zum Stillstand zu kommen. Alle vier Personen zeigten sich komplett unkooperativ gegenüber den Beamten.

Ein Insasse des verunfallten Wagens wollte sich zuerst nicht ausweisen. Schliesslich drohte er einem der Beamten Schläge an und stiess denselben gegen die Brust. Er wollte mehrmals den Beamten einen Faustschlag verpassen. Es kam zu einem Gerangel wobei der Täter sowie ein Beamter in die Grube einer angrenzenden Baustelle fielen. Dabei wurde der Beamte verletzt. Schliesslich gelang es den Beamten unter sehr heftigem Widerstand, dem Täter die Handschellen anzulegen.

Im Fahrzeug ging die Rangelei weiter und der Täter versuchte mit den Füssen die Fensterscheiben des Polizeitransporters einzuschlagen. Erst nachdem der Mann mit Pfefferspray eingenebelt worden war, konnte er zur Dienststelle abgeführt werden. Dort spuckte er zwei weitere Beamten an. Indem er sich nicht beruhigen wollte, wurde er in der Ausnüchterungszelle untergebracht. Der Fahrer des Fahrzeuges musste seinen Führerschein vor Ort abgeben, dies schreibt die Polizei in ihrem Bulletin.