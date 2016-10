Nur nicht zu viel verraten

Die Rauschgiftabteilung der Region Esch/Alzette war wohl seit längerem einer Gruppierung auf der Spur, die im Süden des Landes Rauschgift in größeren Mengen verkaufte. Zeitlich festlegen will man sich aber nicht. Die Polizei spricht in einem Zeitraum "von Monaten".

Auch um was für Drogen und um welche Größenordnung an Rauschgift es sind handelt, schweigt man lieber.

Inzwischen wurden sieben Personen in Luxemburg festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Wann das war, wird nicht gesagt. Um was für Personen (männlich/weiblich) es sich handelt, gibt es ebenfalls keine Angaben.

Außerdem wurden im "nahe gelegenen Ausland" zwei weitere Personen festgenommen und an Luxemburg ausgeliefert. Auch hier bleibt das Land ein großes Geheimnis. Ob es einen Zusammenhang mit der oben genannten Gruppierung gibt, ist ebenfalls nicht bekannt.

