Auf der Flucht

In der route de Bettembourg in Liwingen entdeckten Polizisten am Samstagabend gegen 21.45 Uhr ein Auto im Gebüsch. Im Wagen saß eine stark angetrunkene Frau. Laut Zeugen war sie in Schlangenlinien gefahren, von der Straße abgekommen und anschließend im Gebüsch gelandet.

Ein weiterer Zeuge erklärte, die Frau sei kurz zuvor in Biwingen bereits mit ihrem Wagen gegen ein anderes Fahrzeug geprallt. Die Fahrerin sei jedoch weiter gefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen die betrunkene Fahrerin wurde Protokoll errichtet, ihr Führerschein eingezogen.

Ebenfalls am Samstag, gegen 11.15 Uhr, hatte in der rue de l'Électricité in Beles ein in Frankreich immatrikulierter Alfa Romeo beim Überholen einen anderen Wagen geschrammt und war danach gegen eine Verkehrsampel geprallt. Anschließend hatte der Wagen sich überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben.

Der Fahrer des Alfa Romeo war dann zu Fuß geflüchtet. Kurz darauf konnte er von der Polizei angetroffen werden. Der Mann versuchte erneut zu flüchten, doch es gelang den Beamten, ihn einzufangen und festzunehmen. Er stand unter Alkoholeinfluss. Es wurden Ermittlungen gegen ihn eingeleitet.