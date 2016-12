Zwei Vögel bei Brand erstickt

In einem Haus in rue Balcon in Lasauvage brach am Freitagabend gegen 20.25 Uhr ein Feuer aus. Der Bewohner des Hauses bemerkte Rauch, als er nach Hause kam. Sofort verständigte der Mann den Notruf.

Die Feuerwehr aus Differdingen, die kurze Zeit später mit 25 Mann und sechs Fahrzeugen angerast kam, hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Ersten Ermittlungen nach wurde das Feuer durch einen Schaden an einem Elektrogerät verursacht. Zwei Vögel, die der Bewohner als Haustiere hielt, überlebten die starke Rauchentwicklung nicht.