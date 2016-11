Bewohner überraschen ungebetene Gäste

In Doennange haben die Hausbewohner am Dienstagabend möglicherweise zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Die Männer waren gerade im Keller des Hauses, als die Bewohner sie dort überraschten. Das Duo lief sofort weg, dabei rempelte einer der Unbekannte die Bewohnerin an und verletzte sie.

Kurz danach erwischte die Polizei einen der Männer in der Nähe des Hauses. Er wurde auf dem Revier vernommen, heißt es. Die Polizei aus Ulflingen hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.