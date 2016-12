Betrunkener darf nicht kegeln

Ein Kegelclub sollte sich am Dienstagabend zu einer Trainingseinheit in einem Schanklokal auf der place Guillaume in Diekirch treffen.

Eines der Mitglieder kam jedoch eine Stunde zu spät. Der Mann war betrunken, deshalb schlossen seine Kollegen ihn vom Training aus. Daraufhin kam es zu Auseinandersetzungen und einem kleinen Handgemenge.

Die Polizei wurde verständigt. Die Beamten forderten den Mann zunächst auf das Lokal zu verlassen und sich nach Hause zu begeben. Dieser Aufforderung kam er anfänglich auch nach.

Kurze Zeit später wurde die Polizei jedoch erneut gerufen da es zu einer weiteren Auseinandersetzung gekommen war. Vor Ort trafen die Beamten die gleiche Gruppe, nur diesmal war bei einigen Männern die Kleidung zerrissen. Es stellte sich heraus, dass es zu Handgreiflichkeiten im Lokal und vor der Tür gekommen war. Aufgrund der Umstände entschieden die Polizisten den betrunkenen Mann im Arrest unterzubringen.