Bewegender Abschied von Ana Lopes

Familienangehörige, Freunde und Bekannte von der ermordeten Ana Lopes haben sich am Mittwoch von der ermordeten 25-Jährigen verabschiedet. Mehr als 100 Menschen waren bei dem bewegenden Abschied dabei. Beerdigt wird die junge Frau allerdings nicht in Luxemburg. Die Asche wird demnächst nach Portugal überführt.

Ana Lopes fiel einem Mord zum Opfer. Seit 15. Januar galt die junge Frau als vermisst. Sie wurde zum letzten Mal mit ihrem BMW im Bahnhofsviertel in Luxemburg-Stadt gesehen. Danach verlor sich ihre Spur. Einen Tag später wurde in dem französischen Grenzort Roussy-le-Village in einem ausgebrannten Fahrzeug die Leiche einer Frau gefunden.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um den BMW der jungen Frau. Wenig später kam die Gewissheit, es handelt sich bei der Toten um Ana Lopes. Französische und luxemburgische Ermittler schlossen sich zusammen. Wenige Tage später bestätigt die Staatsanwaltschaft Luxemburg, dass es sich um die 25-Jährige handelt. Anhand von DNA-Spuren konnte die Identität festgestellt werden. Noch immer laufen die Ermittlungen.

Die Berichterstattung über den Tod der jungen Frau sorgte in den Medien für viel Aufregung. Ein portugiesischer Fernsehsender berichtete bereits über den angeblichen Mörder. Bislang gibt es keine Verdächtigen. Noch laufen die Befragungen von Zeugen und Freunden im Umfeld der Frau.