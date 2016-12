Diebstahl im Wert von 80.000 Euro: Dieb wurde gefasst

In Luxemburg-Stadt wurde am Mittwoch (30. November 2016) in ein Luxuswarengeschäft in der Fußgängerzone eingebrochen. Der Dieb hatte Handtaschen im Wert von insgesamt 80.000 Euro erbeutet.

Dank der schnellen Ermittlungen sowie guter internationalen Zusammenarbeit, gelang es, den mutmaßlichen Täter am Flughafen in Charleroi ausfindig zu machen. Kurz vor Abflug konnte er aufgrund eines europäischen Haftbefehls verhaftet werden.

Die entwendeten Luxusgüter hatte der Täter bereits als Reisegepäck aufgegeben. Diese konnten an Ort und Stelle beschlagnahmt werden. In den kommenden Tagen wird der Mann nach Luxemburg überstellt.