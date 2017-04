Soldat stellt Einbrecher

Ein Soldat war am Donnerstagabend, gegen 17.45 Uhr, privat in der rue Dr. Klein in Ettelbrück unterwegs. Dort fiel ihm eine zerborstene Glasscheibe auf und einen Mann, der hinter einem Haus hervor kam.

Als er daraufhin die Polizei verständigen wollte, lief der mutmaßliche Einbrecher davon. Der Soldat nahm seine Verfolgung auf und schnappte sich den Mann.

Er übergab ihn einer Polizeistreife der Verkehrspolizei, die gerade eine Kontrolle in der Rue de la Gare durchführte. Bei der Überprüfung des Hauses kam heraus, dass dort wirklich ein Einbruch stattgefunden hat.

Der Mann wurde festgenommen und am Freitagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.