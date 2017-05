Kein Führerschein, zu viel Alkohol, zu schnell

In Schouweiler in der 'route de Longwy' wurde in der Nacht zum Donnerstag eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Gegen 01.20 Uhr wurde ein Fahrer angehalten, der während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten einen leichten Alkoholgeruch. Ein diesbezüglicher Test war positiv, der zulässige Höchstwert wurde jedoch nicht überschritten. Einen Führerschein konnte der Fahrer allerdings nicht vorzeigen. Die Beamten stellten zudem fest, dass eine Beleuchtung am Fahrzeug defekt war.

Aufgrund der festgestellten Zuwiderhandlungen wurde ein Bußgeld von 300 Euro gefordert. Zudem verlor der Fahrer einen Punkt. Der Mann gab an, dass es ihm nicht möglich sei die geforderte Summe zu begleichen. Woraufhin der Wagen immobilisiert wurde.

Während den Ermittlungen stellte sich heraus, dass noch mehrere unbezahlte Knöllchen registriert waren. Die Fahrzeugbesitzerin, die als Beifahrerin zugegen war, wurde auf die ausstehende Summe von über 500 Euro aufmerksam gemacht. Auch sie konnte die geforderte Summe nicht an Ort und Stelle bezahlen.

Kurze Zeit später wurde ein Verkehrsteilnehmer mit einer Geschwindigkeit von 79 Km/h statt den erlaubten 50 Km/h gemessen. Der Wagen wurde gestoppt und der Fahrer kontrolliert. Hierbei wurde ein Alkoholgeruch festgestellt. Aufgrund des gemessenen Wertes wird Protokoll gegen den Mann erstellt. Protokoll wurde ebenfalls in Ehlerange in der 'rue de Sanem' erstellt, weil eine Fahrerin mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war.

Auch auf der N7 bei "Fridhaff" wurde in der Nacht eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei wurde ein Fahrer mit 148 Km/h statt den erlaubten 90 Km/h gemessen. Wegen der hohen Geschwindigkeitsüberschreitung wurde sein Führerschein eingezogen.

Auf der Strecke von Mersch in Richtung Rollingen wurde eine Patrouille in der Nacht zum Donnerstag auf einen Verkehrsteilnehmer aufmerksam, der im Schritttempo fuhr und eine unsichere Fahrweise aufwies. Der Wagen wurde gestoppt und bereits beim Öffnen des Fensters wurden die Beamten auf einen Alkoholgeruch aufmerksam. Beim Atemlufttest wurde der zulässige Höchstwert überschritten. Der Führerschein wurde eingezogen.