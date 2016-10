Audi S6 gestohlen

Zwischen Freitag Abend und Samstag Morgen 11 Uhr wurde aus einem Haus in der Rue de Steinfort in Hobscheid ein Auto gestohlen. Laut Polizei brach der bislang unbekannte Täter in der Nacht die Eingangstür auf und fand in der Nähe die Schlüssel eines Audi S6. Der Wagen befand sich in der Garage, der Dieb stieg ein und fuhr davon.

Eine Fahndung nach dem gestohlenen Fahrzeug, einen grauen Audi S6 mit dem luxemburgischen Kennzeichen TL1956 (L), verlief ohne Erfolg. Die Experten der Spurensicherung untersuchten den Tatort.