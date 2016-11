Einbrecher auf der Flucht

Am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr versuchte ein Unbekannter in ein Haus in der rue de la Forêt in Crauthem einzubrechen. Der Hausbewohner ertappte den Einbrecher als er ein Fenster einschlug. Daraufhin rannte der mutmassliche Täter davon.

Seitdem sucht die Polizei im Süden Luxemburgs nach dem Einbrecher. Vor allem an der Grenze zu Frankreich stellte die Polizei Sicherheitsposten auf, um nach dem Mann zu fahnden.

Die Polizei rät der Bevölkerung im Süden des Großherzogtums, keine Unbekannten im Auto mitzunehmen. Hinweise und verdächtige Personen sollen dem Notruf 113 gemeldet werden.