Fußgänger angefahren

Am Dienstag Nachmittag gegen 17.30 Uhr kam es in der rue de Neudorf in Esch zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Auto, schreibt die Polizei am frühen Mittwoch Morgen. Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt. Nach der der Erstversorgung vor Ort kam er zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus.

Menschen, die sachdienliche Hinweise über den Unfallhergang bzw. über einen Lieferwagen liefern können, der am Zebrastreifen abwartete bis der Fußgänger über die Straße ging, sollen sich, bitte, bei der Polizei Esch unter der Telefonnummer 4997-5500 oder dem Notruf 113 melden.