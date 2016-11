Auto kollidiert mit Linienbus

Gegen 6.20 Uhr am Mittwochmorgen kam es in der rue de Champs in Fnningen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Bus. Das Auto war dem Linienbus aufgefahren, als dieser an einer Haltestelle stehen blieb.

Nach der Erstversorgung vor Ort kam der Autofahrer leicht verletzt in die nächste Klinik. Bei der Unfallaufnahme stellte es sich jedoch heraus, dass der Mann betrunken war. Seinen Führerschein ist er jetzt los.