Einem Blitzerteam der Luxemburger Polizei ist am Mittwochmorgen ein besonders dreister Autofahrer ins Netz gegangen. Mit 113 km/h blitzen die Beamten den Raser – mitten in Frisingen. In der rue de Luxembourg sind eigentlich maximal 50 km/h erlaubt.

Am Kontrollpunkt konnten Polizisten den Fahrer stoppen – und ihm sofort den Führerschein abnehmen.