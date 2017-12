Ein Mann ist in der Saarbrücker Innenstadt bei einem Streit am ersten Weihnachtstag schwer mit einem Messer verletzt worden. Der etwa 20 Jahre alte Täter habe fliehen können, teilte die Polizei in Saarbrücken mit.

Auf einen Zeugenaufruf habe sich bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag zunächst niemand gemeldet. Der unbekannte Täter war am Tag nach der Auseinandersetzung noch immer flüchtig. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.