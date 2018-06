Am frühen Montagmorgen (4.6.) hat ein Mann in Oberbillig (D) seine über 80-jährige Ehefrau bei der Saarburger Polizei als vermisst gemeldet. Das Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen war zu Besuch bei einem Verwandten an der Mosel. Erste eigene Suchmaßnahmen waren erfolglos geblieben.

Im Rahmen der in Oberbillig begonnenen Suche, wurde durch eine Joggerin der Hinweis gegeben, dass sie die beschriebene Person soeben gesehen habe. Durch Kräfte der Feuerwehr konnte die Frau gegen 6 Uhr soweit wohlauf angetroffen werden. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

An der Suche waren auch zwei luxemburgische Personensuchhunde beteiligt.