Ein gefährliches Überholmanöver hat am gestrigen Montag (4.6.) auf der B49 zwischen Wasserbillig und Igel beinahe zu einem Frontalzusammenstoß geführt. Jetzt sucht die Polizei Trier Zeugen.

Zwischen 18:35 und 18:40 Uhr überholte der Unbekannte mit seinem Skoda Octavia bei unübersichtlicher Verkehrslage eine lange Fahrzeugkolonne, welche hinter einem Traktor fuhr. Der Fahrer eines entgegenkommenden roten Autos konnte einen Frontalzusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern und geriet währenddessen stark ins Schleudern. Der Fahrer des weißen Skoda scherte im letzten Moment in die Fahrzeugkolonne ein – und zeigte sich von der gerade so überstandenen Situation völlig unbeeindruckt: Kurz vor Igel setzte er nämlich zu einem weiteren gefährlichen Überholmanöver vor einer unübersichtlichen Linkskurve an. Hierbei wurden glücklicherweise keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den geschilderten Situationen machen können, insbesondere den Fahrer des roten Autos, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der 0651-9779-3200 in Verbindung zu setzen.