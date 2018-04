Am Donnerstagabend wurde gegen 18 Uhr ein Fußgänger in der rue de l’Industrie in Diekirch von einem Auto angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete. Der Fußgänger kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Polizei fahndet nach dem Schuldigen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei Diekirch unter der Nummer 4997-8500 zu melden.