Ein eifersüchtiger Ex-Freund hat in Luxemburg-Stadt verrückt gespielt – und dabei einen anderen Mann schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, überfiel der Mann seine Ex-Freundin und ihren neuen Partner in einer Kneipe an der place du Théâtre. Er betrat das Lokal, ging schnurstracks zum Tisch der beiden – und schlug dem neuen Lover mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen.

Dann zog er den Mann vor die Tür und schlug weiter auf ihn ein. Zeugen versuchten schließlich, die beiden voneinander zu trennen. Die Polizei nahm den Angreifer anschließend fest und brachte ihn in einer Sichtzelle unter. Da ihm noch ein Telefonat zustand, gestatteten die Beamten ihm, seine Zelle zu verlassen. Aber: Anstatt seinem Recht nachzukommen, packte er sein Geschlechtsteil aus – und pinkelte über Tisch und Computer auf der Wache.

“Beim Versuch, ihn wieder in die Zelle zu bringen, wollte der Mann ebenfalls den Beamten anpinkeln”, schreibt die “Police grand-ducale” in einer Mitteilung. Unter Anwendung von polizeitechnischen Griffen konnten die Beamten ihn schließlich zurück in die Zelle befördern.